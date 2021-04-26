В качестве причины катастрофы на Чернобыльской АЭС всерьез рассматривалась версия теракта. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил экс-начальник оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны, генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук.

По его словам, версия теракта «рассматривалась очень серьезно».

«Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить об вмешательстве человека», — отметил он.

В конце концов, продолжил он, причиной аварии были названы действия персонала четвертого энергоблока. Ткачук назвал это «человеческим фактором, который завел реактор в состояние, когда взрыв был неизбежен».

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года. В результате взрыва реактора РБМК-1000 энергоблока № 4 в оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. Тысячи кв. км вокруг электростанции до сих пор непригодны для жизни людей.

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