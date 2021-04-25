Украинское командование Военно-морских сил (ВМС) примет участие в учениях турецкого флота Dogu Akdeniz 2021 (Восточное Средиземноморье — 2021), которые должны состояться в конце текущего года.

Об этом сообщает сайт Минобороны Украины.

В настоящее время Киев обсуждает с Анкарой формат участия своего командования в работе многонационального штаба, который будет руководить маневрами. Кроме того, Украина рассчитывает обеспечить своим офицерам стажировку на корветах ВМС Турции класса ADA. Другие подробности грядущих учений пока не раскрываются.

Minval.az