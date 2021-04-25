Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.
«Руководствуясь статьей 130 Конституции, принять отставку правительства Армении», — говорится в тексте указа.
Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.
«Руководствуясь статьей 130 Конституции, принять отставку правительства Армении», — говорится в тексте указа.
Дата: 2021/04/25 12:29
Раздел: Бывший СССР
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