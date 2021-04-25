Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил во время своего обращения к народу.

По действующей конституции проведение внеочередных выборов возможно лишь в случае, если премьер подает в отставку, а парламент дважды не избирает нового.

«Для реализации конституционных положений и роспуска парламента я сегодня подаю в отставку», — сказал он.

При этом Пашинян продолжит исполнять обязанности уже на посту временно исполняющего обязанности главы правительства.

«Я мог подать в отставку не сегодня, но я решил сделать это именно в День гражданина. Таким образом, полученную от гражданина власть мы возвращаем ему, чтобы он решил дальнейшую судьбу власти посредством свободных, справедливых и конкурентных выборов», — цитирует Пашиняна Спутник-Армения.

Он подчеркнул, что внеочередные выборы важны тем, что Армения в 2020 году прошла через серьезнейшие испытания, о которых высказались все политики, представители мира культуры и общественные деятели, но не сам народ. Выборы же он считает способом выразить мнение народа о событиях прошлого, дать оценку и определить свою дальнейшую судьбу.

«Я предложил провести внеочередные выборы еще в конце прошлого года, но некоторые круги считали, что судьба власти должна решаться в «элитных», закрытых помещениях и народ должен быть изолирован от этого», — сказал он.

По его словам, эти силы вели себя так, поскольку понимали, что не имеют шанса заручиться доверием народа, и надеялись «Газелями и административным ресурсом» добиться утверждения принятого «элитой» решения. Вместе с тем Пашинян заверил, что придерживается иного подхода: свободное волеизлияние народа — единственный источник независимости и суверенности власти.

Minval.az