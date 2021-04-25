В центре Днепра в один из ресторанов, расположенных на Сичеславской набережной, пытались проникнуть 12 змей. Об этом сообщает портал Depo.

Пресмыкающихся заметили прохожие, которые и позвонили на линию «101». По словам очевидцев, рядом с общепитом змеи устроили себе гнездо.

Вскоре на место прибыли сотрудники Государственной службы которые отловили змей и посадили в клетку. После этого их вывезли за пределы города и выпустили в привычную для них среду обитания.

В результате происшествия никто не пострадал.

О породе змей и о том, представляли ли они угрозу для прохожих, не сообщается. Известно, что в регионе зарегистрированы девять видов пресмыкающихся. Среди них — степная гадюка и гадюка обыкновенная. Оба этих вида ядовиты, однако редко их укусы завершаются для взрослых и здоровых людей летальным исходом.



Minval.az