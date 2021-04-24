Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о «продавшемся генерале», который вел переговоры с организаторами госпереворота в стране. Им оказался сотрудник белорусских спецслужб, передает БЕЛТА в субботу, 24 апреля.

«Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что заговорщики, готовившие переворот в Беларуси, рассматривали несколько сценариев убийства президента. В том числе предполагалось устранить главу государства на параде в честь 9 мая. Также заговорщики не исключали нападение на президентский кортеж, для чего даже закупили и привезли в страну гранатометы, поведал Лукашенко.

Третий сценарий включал в себя вооруженное нападение на загородную резиденцию белорусского лидера. На эти цели якобы было выделено 10 миллионов долларов, и еще один миллион долларов — на снайпера.

Minval.az