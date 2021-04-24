Заговорщики, готовившие переворот в Беларуси, рассматривали несколько сценариев убийства президента республики Александра Лукашенко. Их в беседе с журналистами раскрыл сам белорусский лидер, его слова в субботу, 24 апреля, приводит БЕЛТА.

Minval.az