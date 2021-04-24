Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет, согласно которому власть в Беларуси в экстренной ситуации перейдёт к Совбезу.

«Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг», — отметил он.

Лукашенко уточнил, что исполнять обязанности президента будет премьер, но «все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления»

Minval.az