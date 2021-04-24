Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остаётся стабильной и спокойной.

Проведён обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Никол Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами», — сообщили в Кремле.

Minval.az