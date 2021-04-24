Представители общественности Азербайджана — главреды, главы НПО, блогеры — направили обращение в посольство Российской Федерации в Баку в связи с «визитом» лидера сепаратистов Карабаха Араика Арутюняна в Москву. В обращении говорится:
«По сообщениям ряда источников, в Москву с «частным визитом» прибыл Араик Арутюнян, главарь существовавшего в Карабахе незаконного оккупационного режима, созданного Арменией. Эту информацию, в частности, подтвердил глава Союза армян России Ара Абрамян.
Эта новость вызвала понятное недоумение и возмущение азербайджанской общественности.
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Прежде всего, как должно быть хорошо известно профессиональным дипломатам, даже если поездка Арутюняна в Москву сугубо частная, он для пересечения границы должен предъявить валидный, то есть имеющий правовую силу, документ, выданной страной происхождения — Азербайджаном. Были ли соблюдены эти нормы при визите в Россию Араика Арутюняна, для которого страной происхождения является Азербайджан?
Напоминаем также, что Араик Арутюнян во время 44-дневной войны открыто взял на себя ответственность за ракетный обстрел жилых кварталов Гянджи, что является военным преступлением. В настоящее время Араик Арутюнян объявлен Генпрокуратурой Азербайджана в розыск по обвинению в целом ряде преступлений, включая военные преступления и преступления против человечности. Между Азербайджаном и Россией уже давно заключены соглашения о правовой помощи, они предусматривают и экстрадицию разыскиваемых лиц. Но как на подобном фоне азербайджанская общественность может расценивать открытый визит в Россию Араика Арутюняна?
Араик Арутюнян отправился в Москву на фоне непонятной неопределенности вокруг обнаруженных в Шуше обломков ракет ОТРК «Искандер-М». Повторим еще раз: «Искандер-М» — это та модификация ОТРК, которая не подлежит экспорту в другие страны. Сегодня детали этих ракет выставлены в Парке военных трофеев в Баку. На них вполне различимы серийные номера. Но, к сожалению, мы до сих пор не услышали внятного ответа российской стороны, в то время как в российских СМИ разворачивается кампания инсинуаций в адрес Азербайджана.
Но в то время, пока не получены ответы на наши вопросы по поводу «Искандеров-М», возникает необходимость прояснить ситуацию с появлением в Москве Араика Арутюняна.
Мы, представители азербайджанской общественности, вынуждены констатировать: нынешняя поездка Араика Арутюняна в Москву входит в явное противоречие с буквой и духом двусторонних отношений Азербайджана и России. Она бросает тень на миротворческую миссию, которую осуществляют в Карабахе российские военнослужащие. Следует обратить внимание на то, что Россия как страна, пострадавшая от агрессивного сепаратизма, должна хорошо понимать справедливую позицию Азербайджана.
Поэтому выражаем надежду, что посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике внесет ясность и ответит на вопросы азербайджанской общественности».
Обращение подписали:
Руфиз Гонагов – руководитель ОО «Центр исследования международных отношений”
Мир Шахин Агаев – руководитель REAL TV
Заур Мамедов – руководитель Бакинского клуба политологов
Ахмед Аббасбейли – руководитель ОО “Развитие отношений общества и граждан”
Вугар Халилов – руководитель CBC TV
Рафиг Гашимов – заместитель председателя AZTV
Орхан Фикретоглу – независимый журналист
Анар Шукюров – руководитель редакции новостей ATV
Афлатун Амашов – председатель Совета прессы
Эльчин Шихлы — главный редактор газеты «Айна-Зеркало”
Самир Адыгезалов – руководитель ОО «Научно-исследовательский центр общественно-политических процессов и международных связей»
Рауф Арифоглу — главный редактор газеты “Ени Мусават”
Нушаба Мамедова – руководитель ОО «Альянс международного диалога и развития»
Рашад Меджид — главный редактор “525-джи газет”
Араз Зейналов – главный редактор сайта vesti.az
Саадат Бананъярлы – руководитель ОО «Азербайджанское национальное бюро Международного общества за права человека»
Салтанат Годжаманлы – руководитель ОО «Защита прав человека и законности»
Намиг Маилов – главный редактор журнала “Регион плюс”
Эмиль Мустафаев — главный редактор сайта Minval.az
Эльчин Алыоглу — главный редактор сайта Milli.az
Бахрам Багирзаде — заслуженный артист, актер команды КВН «Парни из Баку»
Гамид Гамидов — медиа-директор Global Media Group
Гейдар Мирза – военный журналист, аналитик
Магеррам Зульфугарлы – руководитель ОО «Ассоциация исследования общественных проблем»
Вячеслав Сапунов — журналист, блогер
Бахрам Батыев – главный редактор сайта “Armiya.az”
Ризван Гусейнов – историк
Рамиль Искендерли – руководитель ОО «Правовой анализ и исследования»
Шалала Гасанова – руководитель ОО «Помощь развитию связей с общественностью».