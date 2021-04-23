Араик Арутюнян, главарь ханкендинских сепаратистов, срочно вызван в Москву. Детали не уточняются. Официальных встреч, что уже сквозь зубы признают даже в Ереване, не ожидается — как уныло констатирует «Грапарак», «его не могут принять официально, поскольку он является руководителем непризнанной республики». Правда, намечены, как утверждают источники в Ереване, встречи с представителями российских спецслужб.

А теперь подробнее. По совести говоря, даже отсутствие официальных встреч не отменяет простого вопроса: какой именно документ предъявит Араик Арутюнян при въезде в Россию? Точнее, паспорт какой страны? И если это не азербайджанский загранпаспорт, как того требуют законодательство, международное право и признанные границы, то как его российские пограничники впускают в страну? И если такое все же происходит, то как подобные фокусы на границе должны воспринимать в Баку? Особенно на фоне других «странностей», начиная от просачивания в Карабах призывников из Армении и заканчивая затянувшимся молчанием по поводу «Искандеров»? Что это — «месседж»? Или головотяпство из серии «это хуже, чем преступление — это ошибка»?

Но намеренно оставим в стороне гадание. Сам факт вызова Арутюняна в Москву, да еще такого конфиденциального, можно считать явным признаком: с главарем карабахских сепаратистов действительно нужно обговорить некоторые вопросы, и вопросы эти настолько деликатные, что доверить их телефонной связи из-за опасений «утечек» ну никак не получается.

Имеет, конечно, право на существование версия, что Россия не прочь закрепить свое военное присутствие в Карабахе и еще вывести его за очерченные миротворческой операцией рамки. Тем более что Карабах имеет действительно исключительное важное геостратегическое положение. Но, во-первых, самые лучшие стратегические позиции — Шуша и Гадрут — контролируются Азербайджаном. А во-вторых, и «в-главных», такие вопросы уж точно будут обсуждать не с Арутюняном.

Другой вопрос — нарастающий в Армении внутриполитический кризис, который вполне может получить силовое «прочтение». И вот тут уже от Араика Арутюняна зависит многое. Он может поддержать и Роберта Кочаряна с его карабахским кланом (все же земляк), и Никола Пашиняна, который, собственно, и поставил его во главе ханкендинских сепаратистов. И это не просто «агитационный козырь». «Огрызок», где развернуты российские миротворцы, перенасыщен оружием. Здесь, вопреки договоренностям от 10 ноября, по-прежнему находятся призывники из Армении. А еще — недоразоруженные карабахские бандформирования. Плюс еще недобитые «добровольцы» и наемники, которые попрятали по домам военную форму и оружие и теперь усиленно выдают себя за «мирных граждан» (в Армении в войну официальные лица позволяли себе термины вроде «мирные ополченцы»).

Возможно, здесь, по законам жанра, должен следовать подробный разбор слухов из соцсетей, что во время своего нашумевшего визита в Ереван генерал Рустам Мурадов встречался с людьми из окружения Роберта Кочаряна, и версий, кого поддержит в этой ситуации Москва. Откуда, кстати говоря, приходят «разнонаправленные» сигналы: то Кочарян появляется в эфире Познера, то Путин принимает Пашиняна, да еще и с объятиями,..Запутался даже Александр Дугин, который в своем нашумевшем интервью объявлял «ставленниками Сороса» то Пашиняна и его команду, то Кочаряна и его сторонников.

Но куда логичнее предположить другое. Москва не столько рассматривать варианты, против кого и за кого использовать карабахские «стволы». Вполне возможно, что беспокоит Москву другое: если в Ереване действительно политика выплеснется на улицы, то противостояние может перекинуться и на «огрызок». Где хватает «людей с ружьями». И они к тому же далеко не едины во взглядах. И вот это уже меняет дело для Азербайджана. Пока «пашинята» и «кочарята» будут, пардон, крошить друг другу черепа в Ереване, это еще можно будет посчитать внутренним делом Армении. Но вот Карабах, жителей которого Азербайджан считает своими гражданами — это уже внутренним делом Армении считаться никак не может. По сути, зона миротворческой операции превращается в «тикающую бомбу», взрыв которой наиболее опасен даже не для Араика Арутюняна, а для Москвы. И неудивительно, что сегодня ее представители «обрабатывают» и Араика Арутюняна, и других, чтобы не допустить ««пиф-паф» в «огрызке»».

Только вот… получится ли?

Нурани, обозреватель

Minval.az