Политик Алексей Навальный заявил, что прекращает голодовку. Соответствующий пост от его имени появился в инстаграме.

По словам Навального, за прошедшие недели «благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру» ему удалось добиться, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, а также что теперь ему отдают результаты и заключения проводимых медицинских исследований.

Политик напомнил, что врачи, которым он полностью доверяет, накануне выпустили «заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку». «Ну и — скажу откровенно — их слова о том, что анализы показывают: „через минимальное время лечить будет некого“… ммм… кажутся мне заслуживающими внимания», — отметил Навальный.

Политик также сказал, что еще одним аргументом для прекращения голодовки стало то, что в знак солидарности с ним на аналогичный шаг пошли несколько других людей.

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