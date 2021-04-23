Более половины — 52% — опрошенных «Левада-центром» россиян боятся возврата массовых репрессий, а еще 58% — произвола властей. Это максимальный уровень с 1994 года, отмечает «Дождь».

При этом в Кремле не видят тенденции в избиениях протестующих полицейскими на митингах. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «есть определенные конкретные случаи». А «обобщающие тенденции нельзя формулировать», потому что их нет, считает Песков. Но «отдельные ситуации имеют место», все-таки признал он, комментируя вопрос о жестких действиях силовиков.

По словам Пескова, в Кремле к январским протестам и митингу 21 апреля относятся «как к незаконным акциям». «Речь идет о незаконных акциях, целом ряде действий участников, которые этим нарушали законы и устраивали провокации… Все остальное — это предмет служебных разбирательств и проверок», — сказал Песков и посоветовал все вопросы по поводу этих проверок задавать «органам».

Напомним, полиция разгоняла митинги в поддержку опозиционера Алексея Навального в Москве, Петербурге и других городах. 21 апреля в Петербурге задержали более 800 человек, полиция применяла электрошокеры. В целом по стране было задержано окол 2 тыс. человек.

Minval.az