Латвия в знак солидарности с Чехией высылает российского дипломата. Об этом глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс сообщил в пятницу в Twitter.

«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата, — написал он. — Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников».

Как сообщает МИД Латвии, о соответствующем решении в пятницу был проинформирован временный поверенный в делах РФ в республике Вадим Васильев. «Латвия заинтересована формировать отношения с Россией, опираясь на взаимное уважение, международное право и принципы Венской конвенции о дипломатических связях. Действия России уже продолжительное время свидетельствуют о систематических нарушениях этих принципов и об ухудшении ситуации с безопасностью», — утверждает внешнеполитическое ведомство.

МИД Латвии также указал, что такое решение было принято «на основе оценки действий дипломата российского посольства и констатированных допущенных им нарушений в Латвии». «Решение также принято на основе взаимных консультаций с союзниками в рамках ЕС и НАТО и на информации, предоставленной ответственными учреждениями Латвии», — подчеркнуло министерство.

Власти Литвы в знак солидарности с Чехией также решили высылать из страны двух российских дипломатов, сообщил глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис.

Кроме того, Эстония высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией, указали в МИД республики.

Рига, Вильнюс и Таллин таким образом отреагировали на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией, которая ранее объявила ряд сотрудников посольства РФ в Праге персонами нон грата. Чехия приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 году и, высылая российских дипломатов, называла их сотрудниками российской разведки. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.