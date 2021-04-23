Главный санитарный врач Бишкека Кубан Кундашев заявил, что власти приняли решение запретить проведение акции «Бессмертный полк» в 2021 году из-за напряженной ситуации с коронавирусом, сообщает «Sputnik Кыргызстан».

По его словам, это решение было принято чрезвычайной противоэпидемиологической и противоэпизоотической комиссией киргизской столицы. Помимо акции, массовые мероприятия окажутся под запретом в День города (29 апреля) и День Победы (9 мая).

«Увеличивается рост числа заболевших, тем более Минздрав заявил, что на май-июнь придется третья волна коронавируса. Контролировать ситуацию будет сложно, если давать разрешение», — сказал Кундашев.

Ранее министр здравоохранения Киргизии рассказал о способности ядовитого растения иссык-кульский корень (аконит джунгарский) лечить коронавирус за несколько дней. В качестве доказательства он сам выпил его на пресс-конференции и заявил, что каждый случай потребления «лекарства» лично контролирует президент Садыр Жапаров.

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