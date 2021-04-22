Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве, заявил глава МИД Якуб Кулганек.

«Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства <…> в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения», — цитирует его РИА Новости.

Покинуть страну нужно будет до конца мая, добавил министр.

В посольстве России в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих.

Таким образом, чешскую столицу могут покинуть 22 дипломата и 48 техслужащих, но точное число пока не называется.

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