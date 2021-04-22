Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT в случае эскалации ситуации на востоке страны, сообщают украинские СМИ.

По словам министра, на данный момент нет информации о возможной военной операции России против Украины.

«Ситуация может развиться в обоих направлениях. Поэтому реакция Запада важна, чтобы помешать президенту РФ Владимиру Путину принять такое решение», — заявил он.

Кулеба считает, что западная дипломатия помогла сдержать Россию, но все будет зависеть от того, готовы ли они подкрепить свои слова действиями.

Глава МИД также подчеркнул, что в Кремле до сих пор не ответили на предложение президента Украины Владимира Зеленского по встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Донбассе.

Кулеба напомнил, что в ходе вчерашнего выступления Путин пригрозил Западу не переступать «красную линию».

«Я понял послание президента Путина следующим образом: мы будем переступать ваши «красные линии», но вам не позволено переступать наши «красные линии», и мы будем определять, где находятся наши «красные линии», — заявил Кулеба.

Minval.az