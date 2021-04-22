В четверг на полигоне Опук в Крыму начались межвидовые учения российских вооруженных сил — в них участвуют более десяти тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны.

На маневры прибыл глава ведомства Сергей Шойгу. До начала активных действий он облетел район дислокации войск на вертолете, а также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

«Задействовано 1,2 тысяч единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ. В том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения», — пояснили в министерстве.

Оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей, а дивизионы зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и батареи «Тор-М2» отразили воздушный удар «противника». Кроме того, фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» оказали огневую поддержку морскому десанту при высадке на побережье.

Полигон Опук находится в 60 километров от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. Его возможности позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны «противника», выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Minval.az