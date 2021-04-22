Госпогранслужба Азербайджана (ГПС) сообщила о провокации на азербайджано-армянской границе после визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Зангезур 21 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, азербайджанские подразделения, расположенные в селе Сеидляр Зангиланского района азербайджано-армянской границы, а также позиции пограничной службы Федеральной службы безопасности России, несущих службу в этом направлении на территории Армении, были обстреляны армянскими военнослужащими.

«В связи с инцидентом российские пограничники обратились к своим азербайджанским коллегам, заявив, что провокаторы были в нетрезвом состоянии, и попросили не реагировать на инцидент. Учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не ответили. После инцидента азербайджанской стороне стало известно об удалении с территории армянских военнослужащих-провокаторов.

В тот же день группа из 30-40 человек, направляясь к государственной границе в направлении села Шурнух Губадлинского района, скандировала антиазербайджанские лозунги на армянском языке», — сказано в заявлении.

Госпогранслужба отметила, что если подобные провокации повторятся в будущем, будут предприняты самые решительные ответные меры.

Minval.az