Пашинян поручил главам силовых структур наказать «организаторов акций» против его приезда в городах Мегри и Агарак. Об этом он заявил на совещании в Капане.

«Обращаясь к сегодняшнему инциденту, скажу, что налицо нарушение закона. Я ожидаю, что правоохранительные органы отреагируют жестко и предельно видимыми для общественности способами», — сказал Пашинян, обращаясь к директору СНБ Армену Абазяну и начальнику полиции Ваге Казаряну.

Нельзя допустить, чтобы в Армении царила атмосфера безнаказанности, добавил он.

Minval.az