Президенту России Владимиру Путину доложили о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский предложил провести встречу в Донбассе. Однако глава государства вряд ли успел ознакомиться с инициативой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Он пояснил, что Путин большую часть ночи работал над текстом послания Федеральному собранию, и у него не было времени на другие вопросы. «Если у него найдется время ознакомиться, то так или иначе, про это будет доложено», — прокомментировал Песков инициативу Зеленского о встрече, отметив, что для нее должны быть определенные предпосылки.

Пресс-секретарь президента также заявил, что официальных запросов от Украины о встрече с Путиным в последнее время не поступало.

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