Руководители силовых структур Армен Абазян и Ваге Казарян зашли в здание областной администрации Сюника, возле которого собрались сторонники и противники премьера.
Время от времени между ними происходит словесная перепалка, сообщают армянские СМИ.
Руководители силовых структур Армен Абазян и Ваге Казарян зашли в здание областной администрации Сюника, возле которого собрались сторонники и противники премьера.
Время от времени между ними происходит словесная перепалка, сообщают армянские СМИ.
Дата: 2021/04/21 16:10
Раздел: Бывший СССР
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