В Южном военном округе (ЮВО) в 2020 году была создана еще одна мотострелковая дивизия, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова передает РИА Новости.

Создание дивизии, по словам министра, стало главным из 54 организационных мероприятий в рамках совершенствования боевого состава. «Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более 3,2 тысячи единиц современного вооружения и военной техники», — сказал он. По словам Шойгу, при подготовке органов военного управления используются новые системы управления.

Министр также объяснил, что наращивать боевые возможности войск Южного военного округа побуждает нестабильное положение дел в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. «Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания», — резюмировал он.

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