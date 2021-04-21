Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул город Агарак, после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста против его поездки в регион. Демонстрацию показывали в режиме реального времени местные новостные порталы.

«Я приношу извинение за их поведение», — сказал в рупор Пашинян, прошел несколько десятков метров, сел в машину и уехал.

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Акция протеста против визита премьера Никола Пашиняна проходит в Сюникской области на юге Армении (Зангезур).

Глава правительства прибыл в Мегри, однако десятки граждан собрались, требуя, чтобы он покинул город, а часть людей собралась поддержать его. Между ними завязалась потасовка, однако силовикам удалось разнять их.

Обстановка достаточно напряженная, жители скандируют «Никол, предатель», «Никол, турок», а полицейские пытаются оттеснить их и открыть дорогу для проезда кортежа премьера.

Отметим, что визит Пашиняна в Мегри заранее не анонсировался.

Minval.az