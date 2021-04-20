Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не может позволить Армении довести свою армию до такого состояния, в котором она может угрожать Азербайджану.

«Когда сегодня в Армении поднимутся какие-то реваншистские силы, они должны знать, что получат сокрушительный удар, если потребуется. Мы не можем допустить возрождения армянского фашизма. Мы не можем позволить Армении довести свою армию до состояния, в котором для нас существует какая-либо угроза. Если мы выявим возможную угрозу, мы немедленно ее уничтожим. Это должны знать все – и Армения, и ее сторонники», — заявил Алиев во вторник в интервью государственному телеканалу AzTV.

Глава государства отметил, что этот вопрос является вопросом обороны и национальной безопасности Азербайджана, но в то же время официальный Баку готов к сотрудничеству с Арменией.

«Хотя Армения совершила геноцид против азербайджанцев на государственном уровне, а все наши исторические и религиозные памятники были разрушены, мы должны смотреть в будущее. Мы, конечно, никогда не забудем армянскую дикость. Мы никогда этого не простим. Но в то же время мы должны предпринять необходимые шаги для защиты наших интересов. Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет Армения или нет. Если она хочет, мы решим этот вопрос проще, если не хочет – мы решим это силой», — заявил Алиев, слова которого приводит «Интерфакс».

Minval.az