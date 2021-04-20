Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который отняли у нас 101 год назад. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По словам главы государства, осуществление Зангезурского коридора полностью отвечает национальным, историческим и будущим интересам страны, и Баку реализует Зангезурский коридор, хочет Армения этого или нет.

«Если захочет Армения, это можно решить просто, если не захочет – мы решим это силой. Как я уже говорил до и во время войны, вы должны добровольно покинуть нашу землю, иначе мы вытесним вас. Так и случилось. Судьба Зангезурского коридора будет такой же», — подчеркнул глава государства.

Minval.az