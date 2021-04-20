Вопросы о здоровье учредителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального нужно задавать представителям Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и прокуратуры, поскольку Кремль не может комментировать эту ситуацию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) освободить Навального. Его цитирует РИА Новости.

«Собственно, мы больше не имеем возможности комментировать эту ситуацию, этого гражданина, этого осужденного. И не будем. Мы не располагаем информацией, не получаем ее», — пояснил Песков, отказавшись впредь комментировать ситуацию с Навальным.

Ранее ПАСЕ выпустила проект резолюции, в котором призвала Россию освободить Навального из колонии до 7 июня, когда состоится очередное заседание Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека. Также в ассамблее захотели потребовать обеспечить оппозиционера необходимой медицинской помощью.

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