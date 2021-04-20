Совет безопасности Армении опубликовал фрагменты из аудиозаписи выступления Оника Гаспаряна,уволенного премьер-министром с поста начальника главы Генштаба ВС, во время заседания, которое состоялось на четвертый день войны в Карабахе.

На прошлой неделе частично был обнародован текст доклада Гаспаряна, теперь же этот фрагмент представлен в звуковой версии.

В частности, Гаспарян докладывает, что оперативная обстановка не изменилась, никакого продвижения у противника нет. Далее запись обрывается, после чего он заявляет: «Во всяком случае, войска выполняют свои задачи, утром предприняли небольшой контрудар в направлении Джебраила, добились успехов».

В конце Гаспарян отмечает: «… В целом такова ситуация. Мы продолжаем выполнять свои задачи и до конца будем выполнять их».

Напомним, на заседании Национального Собрания 14 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг сделанное в ноябре прошлого года заявление Гаспаряна.

Начальник Генштаба тогда в своем послании отмечал, что на четвертый день войны в Карабахе, т.е. 30 сентября, на заседании Совбеза говорил о необходимости прекращения боевых действий, в противном случае ресурсы Армении очень скоро будут исчерпаны. Премьер заявил, что Гаспарян на четвертый день войны об этом не говорил.

Ответ генерала последовал незамедлительно: в комментарии газете «Жоговурд» он сказал, что ничего другого и не ждал от «аморальных лжецов». Спустя несколько часов после этого Пашинян пообещал, насколько это позволяет закон, обнародовать стенограмму.

Minval.az