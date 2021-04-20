Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 150 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС. В ней участвовал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы очень обеспокоены ростом численности российских войск у украинской границы. Более 150 тысяч российских военных сосредоточены у границ Украины и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации очевиден», — заявил Боррель. Как передает корреспондент DW, на просьбу журналистов назвать источники этих данных глава европейской дипломатии ответил отказом, но сообщил, что именно на них он и ориентируется. Боррель уточнил, что наращивание российских войск у границ Украины и в Крыму продолжается и достигло наибольшего числа за последние годы. Одновременно он похвалил Киев за «сдержанность» и призвал Москву снизить напряженность.

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