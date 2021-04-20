Несмотря на рекомендации Кремля покинуть Россию, американский посол в Москве Джон Салливан не намерен этого делать.

Об этом сообщает издание Axios.

После того как 15 апреля США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов, Салливана вызвали на встречу с помощником президента РФ Владимира Путина Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для «серьезных консультаций». Однако, по данным Axios из двух информированных источников, Салливан отказался от этого, полагая, что «если Путин хочет, чтобы он покинул страну, ему придется его заставить».

Представитель Госдепартамента США от комментариев отказался. По мнению бывшего посла США в России Майкла Макфола, если Кремль объявит Салливана персоной нон грата, «это будет шагом в сторону эскалации». В последний раз американского посла высылали из Москвы еще при Сталине, в 1952 году — им был Джордж Кеннан.

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