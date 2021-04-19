Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульные самолеты США и Норвегии, которые были вынуждены развернуться, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной, который входит в Минобороны РФ.

По данным центра, 19 апреля российскими радарами над акваторией Баренцева моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря», — сказали в НЦУО.

Российские военные уточнили, что «после разворота иностранных военных самолетов от госграницы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено».

В НЦУО добавили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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