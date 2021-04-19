Послу Армении в Израиле Армену Смбатяну предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СК республики.
Посол обвиняется в содействии злоупотреблениям со стороны бывшего министра культуры и по делам молодежи, а также в отмывании денег, отмечает ереванский Sputnik.
По данным следствия, посол в Израиле и одновременно глава общественной организации АОКС («Армянское общество культурных связей с зарубежными странами») помог бывшему министру и замглаве АОКС Асмик Погосян в незаконном оформлении земельного участка по адресу Абовяна 3 в Ереване (там находится здание, представляющее историко-культурное ценность) в собственность общественной организации.
После этого здание и участок в результате формальной сделки на сумму 550 тысяч долларов были проданы офшорной компании (зарегистрированной на Британских Вирджинских островах), принадлежащей невестке министра.
На основе собранных доказательств Смбатяну предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании денег.
В качестве меры пресечения избран залог в 40 тысяч долларов.