Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля. Его темой будет обострение на Донбассе и агрессивные действия России вблизи украинской границы, сообщает МИД Украины.

«Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из Европейского союза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС», – говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «на повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам с участием руководителя дипломатии Европейского Союза и министров иностранных дел всех 27 государств-членов будут находиться вопросы обострения ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями Российской Федерации».

Как известно, Совет ЕС по иностранным делам – высший орган Евросоюза, который принимает практические решения и формирует объединенную позицию стран ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.

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