Авиакомпаниям посоветовали «осторожно летать» над Украиной и Россией. Рекомендации разослала Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США (FAA), сообщила Госавиаслужба Украины.

В документе отмечено, что в связи с обострением ситуации на российско-украинской границе США предупреждают авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией и «рекомендуют проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ и РПИ Ростов-на-Дону в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра, РПИ Симферополь и РПИ Киев».

В Госавиаслужбе Украины отметили, что отслеживают ситуацию в воздушном пространстве страны. «Она спокойна и контролируема. Сейчас опасности для гражданской авиации нет», — отмечено в сообщении службы. Киев также предложил авиационным властям США установить непосредственное взаимодействие по авиационной безопасности, по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке Украины.

Отметим, в последнее время Украина и Запад обеспокоены тем, что Россия перебрасывает свои войска к границе с Украиной. В Москве утверждают, что проводит учения и никому не угрожает. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил накануне в разговоре с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, что РФ обеспокоена переброской Киевом войск к линии соприкосновения в Донбассе. Тем временем пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается двигаться к войне с Украиной.

Minval.az