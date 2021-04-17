«ООН не откликнулась на предложение России принять участие в разминировании Нагорного Карабаха», сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в фильме телеканала «Звезда».

«Как только в ноябре это все произошло, мы говорим: ооновский противоминный центр – приходите. Там все заминировано вдоль и поперек. Там же люди не могут возвращаться. Кто-нибудь пришел? Пока никто», — сказал Шойгу.

Minval.az