«Как только в ноябре это все произошло, мы говорим: ооновский противоминный центр – приходите. Там все заминировано вдоль и поперек. Там же люди не могут возвращаться. Кто-нибудь пришел? Пока никто», — сказал Шойгу.
Дата: 2021/04/17 16:25
Раздел: Бывший СССР
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