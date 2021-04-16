16 апреля представитель Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас был приглашен в Министерство иностранных дел.

Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, К.Янкаускасу был выражен протест в связи со встречей в рамках визита в Армению 14 апреля текущего года спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара с представителем незаконного режима Давидом Бабаяном.

Было подчеркнуто, что нельзя предпринимать шаги, которые не учитывают новые реалии, сложившиеся в постконфликтном регионе, угрожают хрупкому миру и дают противнику необоснованные ожидания.

Было отмечено, что подобная деятельность спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу подорвала доверие к нему со стороны Азербайджана.

Minval.az