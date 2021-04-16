Незаконные мигранты из СНГ должны покинуть РФ до 15 июня, в противном случае Москва примет меры вплоть до закрытия границ, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна», — сказал Горовой в рамках пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

«Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ», — заявил замминистра.

Горовой рекомендовал решать данный вопрос «посредством работы со средствами массовой информации, блогерами местных государств». «Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет», — заверил замглавы МВД.

Согласно официальной статистике МВД, сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — из Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдовы, 49 тысяч — из Казахстана.

Minval.az