Три обезьянки, олицетворяющие классический постулат «ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу» — образ классический. Примерно такую же дипломатию «трех обезьян» избрала российская дипломатия в скандале вокруг «Искандеров-М», детали ракет которых были обнаружены в Шуше. Только вот…вряд ли эту тактику можно считать удачной. Впрочем, судите сами.

Российский сайт Авиа.про на днях возвестил: по вине Азербайджана надежность российского оружия поставлена под сомнение! Как уверяет сайт, после заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о сбитых российских ракетах «Искандер-М», «в российском вооружении начали впервые сомневаться». Как продолжает сайт, поводом для сомнений «стали ранее сделанные российской стороной заявления о том, что подобные ракеты невозможно сбить, а их возможностей достаточно для того, чтобы прорывать даже эшелонированные районы ПВО, однако, даже далеко не самому передовому комплексу «Барак» удалось продемонстрировать 100% защиту, сбив две ракеты из двух запущенных». И еще цитируют неназванные СМИ Китая: «Надежное российское вооружение теперь вызывает подозрения после того как израильские ПВО сбили русские ракеты на войне в Карабахе. Так ли надёжно российское оружие? Вероятно нам (Китаю) следует над этим задуматься». И в конце на полном серьезе уверяют, будто бы обломки российских ракет «средствам массовой информации так продемонстрированы и не были».

Здесь не помешает разбор фейка «по пунктам». Прежде всего, президент Азербайджана Ильхам Алиев никогда не говорил о перехвате ракет от ОТРК «Искандер» системой «Барак». Об этом сообщал журнал Forbes, причем без каких бы то ни было ссылок на официальные заявления Азербайджана. Впрочем, о том, что Азербайджан располагает системами ПВО, способными сбить ракету ОТРК «Искандер», министр обороны нашей страны Закир Гасанов в интервью РИА «Новости» говорил еще в 2017 году, не уточнив, о какой именно системе идет речь. И если теперь российское оружие не оправдало своего «пиара» и имиджа того, что в Интернете язвительно именуют «вундервафлей», то обижаться надо на его разработчиков и производителей, но никак не на Азербайджан. Наконец, детали «Искандеров» с серийными номерами экспонируются в Парке военных трофеев в Баку — после того, как они были выставлены перед одним из правительственных офисов, и сделанные там фотографии обошли СМИ многих стран.

Ну и зачем понадобилась столь примитивная ложь?

Другой вопрос, что сегодня в СМИ разного уровня надежности запускается множество не самых правдоподобных версий, призванных снять остроту вопроса с «Искандерами». Еще недавно нас на полном серьезе уверяли, будто бы эти детали «принесли и положили», а по Шуше никто якобы не стрелял. Теперь новый рекорд фейкометства — оказывается, детали ракет «не показали журналистам». Очевидно, их надо было отправить прямо в редакционный офис.

И понятно, кому и зачем понадобилось все это «во-первых, я не брала, во-вторых, вернула, в-третьих, он треснутый был». Доказательства применения против Азербайджана «Искандеров», причем именно «Искандеров-М», слишком серьезные. Это не только детали самих ракет, но и соответствующие следы на местности: точки, где эти детали были найдены, воронка на месте разрыва и т.д. Места для сомнений, что по Шуше действительно стреляли ракетой 9М723 от ОТРК «Искандер-М», стоящего на вооружении исключительно российской армии, уже не остается. И как это вообще могло произойти?

Можно, конечно, изобрести множество версий, «объясняющих», каким образом по Шуше пальнули из «Искандера-М», но это не означает вступления России в войну на стороне Армении. В прессе уже вспоминали «утечку» 2018 года: как тогда сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, Россия в 2016 году поставила Армении именно «Искандеры-М» с ракетами 9М723. Обсуждалась и версия, будто бы ОТРК ввезли в Армению контрабандой. Наконец, можно предположить и появление версии, что до пусковых кнопок ракет, размещенных на российской военной базе в Гюмри, «дотянулись» армянские офицеры, или вообще там «договорились» с российским командованием на предмет «выстрелить один раз». Теоретически все это должно бы позволить Кремлю откреститься от ответственности за пуск ракеты по Шуше. Но лишь теоретически. Потому как получается, что Россия нарушила свои обязательства не экспортировать ракет с дальностью более 300 км. Или вообще не контролирует собственные ракеты в должной степени. А вот это затрагивает не только Азербайджан.

«Странности» с появлением российского оружия в «горячих точках», там, где его не должно было быть, уже случались. Но в ранние девяностые, когда по горячим следам распада СССР «эйфорию Горби» сменяла эпоха «друга Бориса», «встреч без галстука» и интеграции России в «большую семерку», на Западе были готовы поверить (или сделать вид, что верят), что оставшиеся без командования после распада СССР воинские части втягиваются в местные «разборки», а их оружие просто гуляет по «черному рынку». И в результате Москва могла позволить себе с высоты Спасской Башни игнорировать все вопросы из столиц новых независимых государств, каким образом в геноциде Ходжалы участвовала бронетехника и личный состав 366-го полка или откуда взялись «неизвестные» самолеты, которые бомбили грузинские позиции в Сухуми. Но сегодня ситуация уже принципиально иная. Во-первых, между танками и БМП, с одной стороны, и оперативно-тактическими ракетными комплексами, с другой, есть разница. Во-вторых, «Искандеры», появившиеся уже во времена путинской «вертикали», в эту схему «лихих девяностых» ну никак не вписываются и попасть в те годы на «черный рынок» они ну никак не могли. Не говоря о том, что ОТРК — это не бриллианты и не секретные документы. Их в чемодане не провезешь. А в-третьих, и «в-главных», коренным образом изменилось отношение к РФ. Если из России, пардон, как тараканы из кухни грязнули-домохозяйки, «расползаются» непонятными маршрутами ракетные установки уровня «Искандера-М», это уже по-настоящему опасно для всех. И вот на этом фоне молчание Москвы трудно признать такой уж умной тактикой. И если сегодня РФ продолжает этакую «дипломатию трех обезьян» с их известным философским постулатом «ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу», то выходит, что эти аллегорические «мартышки» сидят верхом на ракете. Со всеми вытекающими.

Нурани, обозреватель

Minval.az