«Демонстрируемый МИД Армении подход не вызывает удивления, поскольку эти необоснованные обвинения традиционно озвучиваются официальным Ереваном. К сожалению, армянская сторона, как всегда, толкует услышанное по-своему».

Об этом сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на комментарий представителя МИД Армении к мнению президента Азербайджана.

По ее словам, Армения, выступающая с территориальными претензиями к Азербайджану, пытается найти подобные моменты и в высказываниях азербайджанских официальных лиц: «Как известно, именно Армения, выступая против принципов международного права о суверенитете, территориальной целостности государств и неприкосновенности международных границ, на протяжении многих лет проводила оккупационную политику против Азербайджана. Напротив, Азербайджан выступает и всегда выступал с позиции нормализации двусторонних отношений на основе указанных принципов международного права. Армения, стремящаяся представить историю своей сильной стороной, все еще путает историю с мифологией. Именно по этой причине на протяжении многих лет армянский народ был заложником этой лжи и мифов. Чем раньше официальный Ереван поймет эту истину, тем скорее армянский народ сможет воспользоваться устойчивым миром и безопасностью в регионе».

Minval.az