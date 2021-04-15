Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует совершить официальный визит в Узбекистан, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Баку Бахром Ашрафханов.

«Ожидается визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан. В настоящее время идет работа по подготовке пакета документов, а также прорабатывается план работы на два-три года, чтобы уже предметно работать», — сказал Ашрафханов в четверг на бизнес-форуме, организованного Caspian Energy Club, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Дипломат также отметил, что все предложения азербайджанской и узбекской сторон по расширению сотрудничества будут внесены в «дорожную карту».

Ашрафханов пригласил азербайджанские компании принять участие в 24-ой международной нефтегазовой выставке, которая пройдет в Узбекистане 18-20 мая 2021 года.

В августе 2020 года президент Алиев заявил, что его визит в Узбекистан был отложен из-за пандемии коронавируса, но отметил, что этот визит состоится «как только позволит эпидемиологическая ситуация».

Minval.az