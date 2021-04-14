Официальный Баку ждет от Минской группы ОБСЕ креативных идей, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Минская группа существует, но конфликт (армяно-азербайджанский нагорно-карабахский) уже разрешен. Чем будет заниматься Минская группа – нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей», — сказал Алиев в среду в Баку по завершению переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По его словам , Азербайджан на протяжении почти 30 лет старался урегулировать мирным путем конфликт с Арменией.

«Приверженность переговорному процессу подтверждала наши намерения. Поэтому винить в том, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, можно только страну-оккупанта. Если бы Армения до войны или во время нее выполнила бы мой призыв и покинула наши территории, то итоги войны были бы для нее не столь тяжелыми. Во всем виноваты они сами. Мы восстановили справедливость, историческую справедливость, международное право и выполнили резолюции Совбеза ООН (по Карабаху)», — добавил Алиев, слова которого приводит «Интерфакс».

Minval.az