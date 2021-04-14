«Было бы лучше, если бы перед тем, как делать комментарии по какому-либо вопросу, посол Франции в Армении обратил внимание на свою страну, на то, как решаются те или иные вопросы в его стране. Как может посол Франции, которая пережила много войн в своей истории и демонстрировала в различных музеях композиции, или, говоря на языке посла, «спектакли», посвященные этим войнам, указывать нам на то, как мы должны обращаться с захваченными у врага трофеями?!».

Об этом сказала начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о ее отношении к комментарию посла Франции в Армении к открытию в Азербайджане Парка военных трофеев.

«Интересно и то, что посол Франции назвал поражение Армении «достойным поражением». Может быть, посол Франции считает «достойной оккупацией» и армянскую оккупацию, продолжавшуюся около 30 лет? Страна, которая ведет себя достойно, в первую очередь, не станет претендовать на территорию соседней страны и удерживать долгое время под оккупацией часть этих территорий, не станет грубо нарушать права одного миллиона граждан, целенаправленно убивать людей, в том числе и мирных граждан. Страна, имеющая достоинство, не станет направлять террористические группировки на территорию другой страны после того, как дала согласие на прекращение боевых действий и не станет создавать угрозу жизни людей, отказываясь предоставить карты минных полей. Видимо, у посла Франции иное понятие о достоинстве.

Официальный представитель страны, выступающей долгие годы в роли посредника, должен более ответственно относиться к своим комментариям», — отметила Л.Абдуллаева.

Minval.az