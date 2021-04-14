Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву помощь в восстановлении территорий, затронутых последней войной в Нагорном Карабахе, передает БЕЛТА.

«Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты», — сказал Лукашенко на встрече с Алиевым в Баку.

По его словам, предстоит еще много «тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях».

«Вы должны знать, что в Беларуси — ваши надежные друзья. Наши возможности вы знаете. Мы сегодня с министрами, специалистами еще раз обсудим. Если мы договоримся, мы всегда реализуем наши договоренности», — подчеркнул Лукашенко.

Minval.az