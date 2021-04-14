Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в среду, что у Беларуси и Азербайджана сложились блестящие отношения в политической и экономической сферах.

«Что касается наших политических отношений, трудно сказать, чего нам не хватает, у нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям», — подчеркнул Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщило агентство «БелТА».

По его словам, страны диверсифицировали свои отношения в политике и экономике, и «они абсолютно ничем не отягощены». «Мы никому не мешаем, и нам никто старается не мешать. Потому что если ты хочешь что-то сделать, то трудно этому помешать», — сказал глава белорусского государства. Лукашенко считает, что пандемия не способна оказать негативное влияние на сотрудничество Беларуси и Азербайджана. «Наверное, наша встреча в какой-то степени прозвучит рефреном на фоне этих всех событий: пандемии и прочего, — отметил он. — Но истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно провести вовремя, помешать этому не может ни одна пандемия».

Лукашенко также отметил, что в прошлом году товарооборот между странами приблизился к $500 млн.

Minval.az