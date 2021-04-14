В Армении так долго проводилась политика демонизации Азербайджана, распространялись измышления, азербайджанцев представляли как врагов, а Азербайджан — как сторону, словно оккупировавшую Армению и Карабах, что для осознания обществом обратного потребуется время.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в выступлении на состоявшейся вчера в Университете АДА международной конференции на тему «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

«Мы демонстрировали такое поведение не только во время войны, но и после нее. Мы передали Армении тела более 1500 армянских солдат. Мы вместе с российскими миротворцами принимаем участие в поисковых операциях. Должен также сказать, что в первой Карабахской войне пропали без вести 4 тысячи наших военнослужащих, и ни одно тело нам не возвращено. Вот разница между нами. Мы посредством нашей железной дороги обеспечиваем российским миротворческим силам беспрепятственную транспортную и логистическую поддержку. Они перевозят по железной дороге свои грузы в Барду. Это обходится гораздо быстрее и дешевле, чем перевозка грузов воздушным путем в Иреван, а оттуда – в течение 5-6 часов автомашинами через Лачинский коридор. Я могу привести многие другие примеры. В связи с проведением ремонтных работ на территории России мы позволили компании «Газпром» транспортировать природный газ в Армению через Азербайджан. Мы могли бы отказать, но дали разрешение. Это тоже показатель, своего рода жест. Мы позволяем армянам пользоваться нашей дорогой протяженностью 21 километр на территории Зангиланского и Губадлинского районов. Эта дорога находится на территории Азербайджана и ранее использовалась армянами. Мы не стали препятствовать этому, но разве во время войны они позволяли нам продвинуться хоть на метр на удерживаемых под оккупацией территориях? Нет. То есть, все это – шаги, предпринятые в одностороннем порядке. Это – не только жест, это — продуманная политика для того, чтобы перевернуть страницу войны», — отметил президент.

Minval.az