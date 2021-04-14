Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании парламента в среду представил некоторые подробности обсуждений в разгар войны в Карабахе, в частности на заседании Совбеза 19 октября и в ходе последующего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, уже во второй половине октября, анализируя ситуацию, посоветовавшись с лидером сепаратистов и Генштабом ВС Армении, он решил, что в том числе путем тяжелых уступок нужно идти на перемирие.

«С этой целью я созвал заседание Совбеза, в котором участвовали также представители парламентской оппозиции. Я их пригласил не для того, чтобы разделить с ними ответственность, а для того, чтобы проинформировать», — цитирует его ереванский «Спутник».

На том заседании принимали участие также президент и Католикос всех армян.

После заседания он позвонил президенту России и сказал, что Армения хочет перемирия на условиях возвращения Азербайджану районов вокруг Карабаха по формуле 5+2, которая в прошлом неоднократно предлагалась посредниками.

«Мы подробно обсудили ситуацию с президентом России и пришли к полному взаимопониманию. Вы знаете, что там был вопрос азербайджанских беженцев. Я говорил, что у нас нет принципиальных возражений по этому вопросу, если вопрос этот как-то увяжется с процессом определения статуса Нагорного Карабаха», — сказал Пашинян.

После этого президент России провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой, по итогам которого стало ясно, что Баку категорически отвергает требование армянской стороны. Кроме того Баку потребовал одновременного возвращения всех семи районов, а не по формуле 5+2. Премьер заявил, что это новая деталь, о ней он раньше не говорил. Кроме того Азербайджан с определенного момента наотрез отказался от внесения в повестку вопроса статуса Нагорного Карабаха.

Minval.az