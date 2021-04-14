Очень малая часть представителей гражданского общества Армении говорит о мире с Азербайджаном. А те, кто высказывают такие мысли, подвергаются общественным преследованиям, а порой – физическим нападкам.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в выступлении на состоявшейся вчера в Университете АДА международной конференции на тему «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

«Их называют преступниками, а армянские политики именуют их тюрками, что на языке их политического жаргона, наверное, является оскорблением. То есть, политики угрожают им. Даже в период конфликта мы пытались наладить мост между представителями гражданского общества. Дважды такая делегация посещала Армению и Карабах. Они тоже приезжали в Баку. Однако после второй поездки представителей гражданского общества, журналистов и членов парламента армянская сторона приостановила это. Когда я спросил у тогдашнего президента Армении, почему они приостановили это, он не смог ответить. Потом выяснилось, что они побоялись определенного сближения, возникновения определенных элементов сотрудничества. То есть, они всегда препятствовали этому. Но сейчас они находятся в другом положении. Мы должны иметь возможность доводить месседжи до армянского общества. В этом отношении ресурсы ограничены. Правительство строго контролирует общественную обстановку в Армении, и, как я уже сказал, любое позитивное высказывание об Азербайджане считается предательством. Поэтому международные организации, особенно те, которые имеют опыт в области примирения и нормализации отношений, а также установления мер доверия в постконфликтный период, могут быть более активными. Большую роль в этом деле могут сыграть НПО, и Азербайджан готов работать с ними в этом вопросе», — сказал глава государства.

Minval.az