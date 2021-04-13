Истерика МИД Армении по поводу открытия в городе Баку Парка военных трофеев и демонстрации там армянской техники, захваченной в качестве трофея и уничтоженной в ходе 44-дневной Отечественной войны, показывает, что попытки клеветы, предпринимаемые этой страной против Азербайджана, не имеют никаких границ.

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлению МИД Армении в связи с открытием Парка военных трофеев.

В комментарии говорится, что Азербайджан совершенно справедливо, воспользовавшись полномочиями, предоставленными ему международным правом, освободил свои земли от незаконной оккупации, продолжавшейся около 30 лет и мы имеем полное право увековечить эту славную Победу за счет парадов, парков и т.д. Что же касается демонстрации в парке манекенов армянских солдат, участвовавших в войне, то такая практика существует в военных музеях многих стран мира.

Что же касается утверждений МИД Армении, касающихся разграбления и ненависти к людям, то на сегодняшний день целенаправленные разрушения и политика разграбления, проведенные Арменией на государственном уровне на освобожденных от оккупации территориях нашей страны может увидеть весь мир: «То, что страна, уничтожившая наше историко-культурное и религиозное наследие, нарушившая фундаментальные права 1 миллиона человек, утверждает о разграблении, не вписывается ни в какие рамки».

Minval.az