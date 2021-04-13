«Официальная Москва отказалась принять возглавляемую спикером НС Армении Араратом Мирзояном делегацию, которая по плану должна была сегодня, 13 апреля, отправиться сначала в Москву, а на следующий день принять участие в работе пленарных заседаний Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Командировка в Санкт-Петербург осталась в силе и, по всей видимости, парламентская делегация отбудет сегодня, а прием в Москве российская сторона отменила», — сообщает газета «Грапарак».

Напомним, что на днях спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о предстоящем приеме гостей.

Относительно того, почему был отменен визит в Москву, советник Мирзояна Ваан Костанян сообщил, что визит не отменен, а перенесен. «На данный момент уточняются даты, скорее всего, визит состоится в мае», — отметил он, добавив, что причины не политические, а обусловлены повесткой и занятостью принимающей стороны.

«Между тем очень странно, что встреча была заранее запланирована, потом выяснилось, что график слишком насыщенный. По сведением наших источников, после московского визита Никола Пашиняна отношение к властям Армении изменилось. Напомним, что за визитом последовал скандал с пленными, «пощечина» Мурадова властям РА», — пишет армянское издание.

Minval.az