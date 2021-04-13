Информация о появлении турецких беспилотников в Донбассе радости не вызывает, Москва обсуждает эти вопросы с Анкарой в двустороннем формате, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«У нас нормальные отношения, многоплановые, они непростые. Обсуждение всех вопросов идёт в рабочем ключе. Экспорт турецкой продукции, поставки в разные страны — серьезный вопрос. Что-то они у нас покупают, что-то своё куда-то поставляют, есть соответствующие режимы, в том числе экспортно-контрольные, где это обсуждается», — сказал Рябков журналистам.

«По двусторонним линиям мы весь комплекс подобного рода сюжетов рассматриваем, будем продолжать это делать. Конечно, радости мало от того, что эти беспилотники турецкие, как говорят, где-то появляются в Донбассе», — добавил он.

Minval.az